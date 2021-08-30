硬地滾球3港將晉級殘奧8強　何宛淇小組賽出局

香港硬地滾球代表劉慧茵和梁育榮，今日（30日）在東京殘奧混合BC4級個人賽，以小組首、次名晉級8強，楊曉林則在BC2級，以3戰全戰姿態出線，齊齊朝着獎牌進發。

港隊是日僅出戰硬地滾球項目，42歲的劉慧茵在BC4級A組，以8：1輕取斯洛伐克的Martin Streharsky，連贏3場率先晉級8強。而衛冕的「五朝元老」梁育榮，面對巴西的Eliseu dos Santos，雖在領先3分的情況下，以4：6反敗，在E組累積2勝1負，仍憑較佳得失球差出線。

BC2級的楊曉林同樣報捷，這個27歲的女將，在F組以4：3險勝葡萄牙的Abilio Valente，以全勝姿態躋身8強。劉慧茵、梁育榮和楊曉林，明日將與斯洛伐克的Samuel Andrejcik、Michaela Balcova和巴西的Maciel Santos，爭奪準決賽席位。

不過，BC4級的黃君恒，及BC3級的何宛淇和謝德樺，就未能過關。3人均在各自組別取得2勝1負，其中，被寄予獎牌希望的何宛淇，雖在B組以3：1擊敗葡萄牙的Jose Macedo，卻因較少淨得球無緣出線，未能繼里約殘奧後，再次打進8強。