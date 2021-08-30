【港講 J.LEAGUE】日本U23本土軍團實力強勁

「U23亞洲盃」外圍賽將於10月下旬開踢，由於北韓退出，亞洲足協早前經抽籤將香港調到K組，即與日本同組，是次賽事賽期正值歐洲球季，預計適齡並外流歐洲的球員如久保建英、橋岡大樹參賽機會不大，惟日本即使以J.LEAGUE球員組成U23國家隊亦實力強勁，當中不少球員已稍具名氣，甚至曾在國家隊比賽亮相。

今屆「U23亞洲盃」參賽球員須為1999年1月1日或以後出生，東京奧運的日本隊陣容中，有6名球員適齡參賽，除上述的久保、橋本之外，尚有不少適齡球員已經外流，由於「U23亞洲盃」外圍賽是在歐洲球季期間舉行，預計日本會以本土聯賽球員出戰。

有份參與東京奧運的「U23亞洲盃」日本適齡球員，包括門將谷晃生、大迫敬介、鈴木彩艷，前兩者是2018年「亞青盃」日本獲季軍的隊員，並分別在湘南比馬、廣島三箭穩居正選，而2002年出生的鈴木彩艷在翌年入圍世青盃決選。3人之中近況最好應是在奧運表現不俗的谷晃生，而大迫敬介就在2019年獲召入國家隊出戰「東亞錦標賽」，同年的「美洲國家盃」也有為日本上陣，去年亦入選了日本的「U23 亞洲盃」決賽周名單。

此前在「亞冠盃」分組賽與香港代表傑志交過手的大阪櫻花中堅瀨古步夢，過去兩年代表日本出戰過「世青盃」、「U23亞洲盃」這兩大賽的決賽周，並且是去年J.LEAGUE最佳新人。其他值得留意的 J.LEAGUE後衞還有湘南比馬的右閘兼必然正選石原廣教，以及在神戶勝利船漸獲重用的小林友希，廣島三箭的東俊希也有出戰「世青盃」的經驗。

此外，年僅18歲的鳥栖砂岩左閘中野伸哉屬巴黎奧運適齡球員，此前獲召入日本U24 國家隊，雖最終無緣東京奧運，但與同世代的田中聰都有機會獲提拔出戰「U23亞洲盃」外圍賽。

日本足壇近廿載不乏中場人材，適齡今屆「U23亞洲盃」外圍賽的球員中，鄉家友太目前是神戶勝利船主力；2019年「世青盃」主力的山田康太，目前為J2山形山神的中場重心。由於齊藤未月、伊藤洋輝、藤本寬也、安部裕葵都在歐洲歷練之中，日本在「U23亞洲盃」外圍賽或要召入若干2001年出生的巴黎奧運適齡球員，其中鹿島鹿角的 02年出生小將荒木遼太郎，在今年的J1比賽有攻入9球、6助攻的出色表現。荒木腳下功夫細膩，傳球、入楔、射門都具功架，至於今夏由鳥栖砂岩轉投清水心跳的松岡大起，司職防中表現出色，防守能力也獲得好評。

田川亨介勢將成為日本在「U23亞洲盃」外圍賽孭飛的鋒線人選，這位FC東京球員於2017年已出戰「世青盃」決賽周，亦已踢過兩屆「U23亞洲盃」，2019年入選日本國家隊出戰「東亞錦標賽」，並曾攻破過港隊大門。至今他已累積超過100場J1比賽經驗，早前獲J.LEAGUE直播機構DAZN與伙伴媒體選為6月「BEST HERO」。田川身高1米82但50米跑僅需6秒，其速度絕對是一大殺着。2018年「亞青盃」決賽周，日本首席射手宮代大聖也是今次「U23亞洲盃」外圍賽的適齡球員，今年已為德島漩渦錄得6個J1入球。