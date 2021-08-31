皇馬棄買麥巴比　轉簽18歲「新普巴」

歐洲主要聯賽夏季轉會市場將於香港時間9月1日凌晨關閉，各支球隊都把握最後1日時間進行球員買賣，西甲豪門皇馬同巴黎聖日耳門(PSG)談判破裂，皇馬決定放棄收購PSG球星基利安麥巴比，改為以3,100萬歐元轉會費簽另一支法甲球隊雷恩嘅18歲中場卡馬雲加，雙方將簽約5年。

據悉，皇馬向PSG提出終極報價，希望用1.8億歐元收購基利安麥巴比，但仍然被PSG拒絕，因為呢支法甲豪門要求2億歐元以上轉會費，最終皇馬退出談判，並轉移目標，改為收購卡馬雲加。

法國媒體《CANAL+》、西班牙《阿斯報》都指皇馬已經斟掂卡馬雲加，只差些少細節就可以完成轉會。由於呢位法國國腳只剩下1年合約，並已經拒絕同雷恩續約，所以雷恩只能無奈接受3,100萬歐元「平價」轉會費，以免明夏人財兩失。

卡馬雲加屬於雷恩青訓球員，雖然佢年紀輕輕，但近2季都係雷恩主力，為球隊上陣87次入2球，並已經成為法國大國腳，為國家隊上陣3次入1球。

身高1米82嘅卡馬雲加技術全面，更被稱為「新普巴」，由於皇馬2位中場主力莫迪歷、卻奧斯年紀已大，簽入卡馬雲加可以做好接班準備。

值得一提，PSG都睇中卡馬雲加，皇馬今次截胡既可提升球隊實力，仲可以打擊PSG，一報對方拒賣麥巴比之仇。