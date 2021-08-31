梅萊對西西帕斯打到着火：我唔會再尊重佢

3屆大滿貫冠軍的英國名將梅萊，周一在美網面對男單3號種子的希臘強人西西帕斯，雙方激戰接近5小時，梅萊曾一度領先的優勢下，最終以總成績2比3首圈出局，但賽事充滿火藥味，梅萊賽後更講了一句:「我對他失去了尊重！」

34歲的梅萊是9年前的美網冠軍，首圈對住年輕力壯、正值當打之年的西西帕斯已令球迷期待，前世界第一的梅萊開局趁着西西帕斯未入狀態先下一城，其後西西帕斯申請去厠所， 至第二盤梅萊的波鞋完全濕透令他多次跣到失去關鍵分，惟他沒有為自己準備多一對波鞋，最終刁時輸給對手被扳平，隨後梅萊再調整心情，用冷氣將波鞋吹乾艱辛地贏得第三盤，他也忍不住要爆粗:「我還未Ｘ完！繼續吧！」

面對着高強度的爭逐，西西帕斯也出現傷痛情況，於是申請了醫療暫停，由於他盤間休息時去厠所的時間太長，而令梅萊向主裁判作出投訴，並直指「他在作弊」，其後梅萊不指責對方的行為，更向場邊的賽事監督投訴:「厠所就這麼近，他每次都要去20分鐘，他在裡面做什麼？我去厠所都不需要這麼長時間，你點睇這件事?你覺得OK嗎?」

最終梅萊以6比2、6比7(7)、6比3、3比6及4比6不敵西西帕斯，首圈出局，賽後二人握手時，梅萊都相當不滿，頭擰擰跟西西帕斯拍一拍手就沖沖離開。梅萊賽後對於西西帕斯兩次去厠所的時間仍然相當不滿：「我對他失去尊重，你覺得這是正常嗎?你覺得無問題嗎?或者有人覺得我好煩，聽落去好像因為我輸了而『葡萄』，但如果我贏這場比賽，同樣會講同一番說話。」

至於女單方面，爭取衞冕的日本名將大坂直美，則僅以1小時33分鐘，以直落兩盤6比4及6比1淘汰世界排名87位捷克女將布絲高娃( Marie Bouzkova)，向衞冕路繼續進發。