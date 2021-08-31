梁育榮強闖殘奧硬地滾球4強　向獎牌進發

被視為香港殘奧獎牌希望的硬地滾球名將梁育榮，剛在東京殘奧會硬地滾球混合BC4級個人賽，強闖入準決賽，今午對泰國選手，試圖向獎牌進發。

在小組成功出線的梁育榮，剛在8強戰繼續表現出色，以8比0大勝斯洛伐克選手Michaela BALCOVA，成功晉級，將於香港時間今日5時40分進行的準決賽迎戰泰國選手Pornchok LARPYEN，期望可以再跨進一步爭入決賽。

至於隊友楊曉林在BC2級面對巴西選手Maciel SANTOS，第一局落後0:5，隨後兩局追平至5:5，惜最後一局未能取分，終以5:6見負，八強止步。而劉慧茵在BC4級則以1:4不敵斯洛伐克對手Samuel ANDREJCIK，無緣出線。

此外，游泳方面，陳睿琳在女子SM14級200米混合四式游出2分37秒70，總排名第9位，與第8名僅差0.19秒，無緣決賽；而張可盈則游出2分38秒46，總排名第10位，無緣決賽，但刷新自己個人最佳時間，表現相當不俗。鄧韋樂在男子SM14級200米個人四式初賽游出2分18秒87，總排名第14位，無緣決賽。