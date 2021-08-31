世盃外！歐洲列強重燃戰火

世盃外歐洲區喺今個周中重燃戰火，普遍組別都強弱分明。日前宣布回歸曼聯嘅C朗，早已贏盡球會級錦標，終極目標梗係爭踢個人最後一次世盃決賽周，為葡萄牙爭取世盃入場券之決心唔使懷疑。英格蘭同衞冕嘅法國經歷歐國盃失意後，都希望止跌回升，新鮮出爐嘅歐國盃王者意大利，每逢大賽捧盃後經常走樣，誓要打破呢個魔咒，德國、荷蘭齊齊易帥，費歷克同「方丈」尹戈爾都係有料之人，必有一番新景象。

葡塞爭首名打崩頭

葡萄牙坐擁基斯坦奴朗拿度、般奴費南迪斯、迪亞高祖達等球星，實力毋須懷疑，不過塞爾維亞自從由名宿史杜高域接手後，精神面貌大有改善，頭3輪世盃外過後與葡萄牙同得7分，射手阿歷山大米祖域更攻入5粒，依家排射手榜榜首，唔可以睇小，由於其餘嘅愛爾蘭、盧森堡及阿塞拜疆只屬陪跑分子，首名出線屬葡、塞之爭。

狂牛欠穩瑞典做奇兵

西班牙雖然以2勝1和位居榜首，但主帥安歷基嘅戰術混亂，艾華路莫拉達繼續做敗家仔，頻頻失機，導致表現跌跌碰碰，其中末段反勝格魯吉亞2比1，幸運成分居多。而且「狂牛」同以硬淨見稱、2戰全勝嘅瑞典同組，雙方曾喺今夏歐國盃碰頭，瑞典缺少伊巴謙莫域之下仍悶和對手，「狂牛」要爭首名唔容易。

意大利獨大穩過關

意大利喺頭3輪世盃外全勝，兼且保持清白之身，明顯超晒班，並於早前歐國盃封王，氣勢一時無兩，佢哋有1982及2006年世盃奪冠後陷低潮嘅前科，主帥文仙尼必定引以為鑑，唔會輕敵。畢竟同組嘅北愛爾蘭、保加利亞、立陶宛實力不濟，雖然瑞士喺頭兩輪世盃外贏晒，但論質素難與「藍衣軍團」相提並論。

法國人腳超班冇甩拖

上屆世盃盟主法國，喺世盃外D組以7分一枝獨秀，儘管經歷歐國盃失利，但有保羅普巴、基利安麥巴比、基沙文等助陣，質素超班。更重要係同組勁敵烏克蘭，有主帥舒夫真高喺早前離職，群龍無首，需要重新磨合，其餘嘅芬蘭、波斯尼亞及哈薩克實力只係有限公司，好難對法國構成威脅。

威捷平庸難擋比利時

比利時喺近年大賽外圍賽都所向披靡，今次世盃外亦唔例外，頭3輪取得2勝1和，更轟入12粒，盧卡古繼續弗爆，泰利文斯、謝利美杜古亦日漸成熟，就算隊長夏薩特傷患不斷，攻力未見受到影響，略嫌防線年齡偏大成隱憂。威爾斯過於倚賴加里夫巴利，捷克雖有射手柏德列舒希克喺歐國盃崛起，但仍同「歐洲紅魔」差幾條街。

丹麥鐵壁惡鬥群雄

丹麥唔單止喺歐國盃殺入4強，喺頭3輪世盃外更加贏晒，兼且狂轟14粒及保持不失，無論攻守均冠絕歐洲區10組群雄，基斯甸艾歷臣因心臟病續缺，好彩多爾貝治、丹斯加特等新星及時冒起，配合主帥賀文特嘅搶攻戰術，如魚得水，加上同組嘅蘇格蘭、以色列、奧地利等表現飄忽，丹麥奪首名機會唔細。

荷蘭有望後來居上

呢組形勢幾緊湊，土耳其雖然位居榜首，但只係領先荷蘭、黑山、挪威1分。荷蘭主帥法蘭迪保亞被炒後，由尹戈爾第3度入主，呢位老帥經驗豐富，而且鐵衞華基爾雲迪積克傷愈後獲得重召，人腳整齊番，土耳其因歐國盃表現欠佳，畀人虛火感覺，挪威只靠神童艾寧夏蘭特單天保至尊，荷蘭要後來居上唔係冇可能。

「格仔」老化陷亂局

除咗馬爾他實力太弱外，其餘5隊積分差距唔大，榜首克羅地亞質素毋庸置疑，但隊長莫迪歷年事已高，今次更因傷退隊，青黃不接嘅問題逐步浮現，俄羅斯易帥後立即棄用老將前鋒迪斯尤巴，對進攻影響甚大，斯洛伐克、斯洛文尼亞同塞浦路斯均曾製造爆冷賽果，有力左右大局。

英格蘭務實有料到

歐國盃屈居亞軍嘅英格蘭，於世盃外3戰贏晒僅失1粒，表現穩定，除咗哈利卡尼、史達寧、美臣蒙特等質素一流外，主帥修夫基嘅穩陣風格，令「三獅兵團」踢得更加務實。匈牙利雖然緊隨其後，但未遇強隊難作準，而波蘭每當羅拔利雲度夫斯基啞火進攻即刻癱瘓，亦係英格蘭未受考驗嘅原因。

德國易帥撥亂反正

阿美尼亞依家高踞榜首，當中曾擊敗羅馬尼亞及冰島，令人喜出望外，緊隨其後嘅北馬其頓更爆冷戰勝德國，但老將彭迪夫已退出國家隊。德國有執教15年嘅勒夫離職，由昔日副手費歷克上任，佢喺2019年中途接手帶領拜仁榮膺6冠王，應變力強，而且深受拜仁嘅德國國腳愛戴，加上頭3輪世盃外仍獲2勝1負，形勢唔係咁差，絕對有力撥亂反正。