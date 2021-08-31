大器晚成　羅馬28歲奇兵終獲法國徵召

法國喺今屆歐國盃大熱倒灶，16強出局，表現備受批評，領隊迪甘斯痛定思痛，出戰今次世界盃外圍賽，為球隊注入新血，包括首次徵召羅馬中場維列度，呢位奇兵曾經同保羅普巴一齊捧世青盃冠軍，但之後濟遇欠佳，等到依家28歲終於晉身大國腳。

維列度屬於法國捧2013年世青盃冠軍成員，當年決賽，佢同保羅普巴都有份喺互射12碼階段，為球隊主射入網，最終擊敗烏拉圭，協助法國首次奪得世青盃冠軍。

不過，維列度之後事業發展麻麻，先後效力過南特、阿士東維拉、聖伊天、費倫天拿，直至2年前加盟羅馬，先至大熟大勇，其中上季意甲上陣29次，射入10球。佢今季意甲表現更加出色，踢2場聯賽已入3球及1次助攻，協助羅馬2戰2勝，成功打動迪甘斯徵召佢。

除咗維列度之外，效力AC米蘭嘅左閘迪奧靴南迪斯亦首次入選法國隊，呢位23歲「帶刀侍衞」上季意甲上陣33次，射入7球，但卻未能入選法國隊出戰歐國盃。最諷刺係法國喺歐國盃舉行期間，左後衞輪流受傷，影響迪甘斯排陣，難怪佢今次立即搵迪奧靴南迪斯幫手。