港超聯　欠薪繼續拖　愉園職球員入稟勞工處

愉園欠薪問題無解決過！上月中在與愉園職球員代表開會後，前足主陳志實一度承諾每周由内地轉帳30至40萬元來港，逐步付清欠薪。惟追討欠薪行動召集人林毅東，透露事隔一個半月後，仍未收到被拖欠之薪金，並透露一眾職球員已入稟勞工處，向愉園會提出檢控。

愉園欠薪情況曝光後，一眾職球員於上月中曾於勞工處與愉園會董事林燦彬會面，身處内地的足主陳志實則以視像形式參與會議，後者一度承諾將逐步付清欠薪。林毅東表示至今仍未收到相關款項，並透露受欠薪影響的職球員代表，早前已正式入稟勞工處，控告愉園會。

「阿東」透露自己由7月開始，一直與林燦彬就事件保持聯絡，並透過微信與陳志實溝通：「佢（陳志實）間中都有覆吓我，對上一次係上個禮拜二。」對於現時困局，「阿東」無奈表示：「已經冇乜辦法，對方玩緊法律手段，唯有等勞工處。」

有份入稟的前愉園中堅黃浩然，則表示不想繼續等待：「調停會議上，大家就方案達成共識，但對方冇跟方案去做，我哋都唔想再等落去。」由於求助人士過多，黃浩然透露受影響愉園職球員，需要分批去勞工處處理入稟程序，並透露已排期於9月中上庭。