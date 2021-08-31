正式簽約！C朗向魔迷感性留言

經過上周五嘅「神奇4小時」戲劇性逆轉，基斯坦奴朗拿度由加盟曼城變回巢曼聯，周二（31日）完成體檢及簽約等手續後，曼聯在官網正式宣布C朗回巢。C朗亦在社交網發表感性留言，強調紅魔在心中一直有特殊地位，期望有個成功球季。

C朗與曼聯簽約兩年，並附帶一年續約條款，轉會費為1500萬歐元另加800萬歐元浮動條款，分5年支付，如果C朗在曼聯踢滿「2+1」年期後將滿39歲。

自上周五宣布回巢後，C朗收到魔迷大量信息，C朗完成簽約後首次向曼聯球迷發言，留言一出，魔迷冧爆。

全文：「每個人都知道我，知道我對曼聯無盡的愛。那些年在球會絕對神奇，我們共同開創的路，在球會寫下輝煌的歷史。

「我現在仍然無法詳細表達我的感覺，當宣布我重返奧脫福時，這就像夢想成真，即使以往作為對手，也一直感受到看台上球迷對我的支持和尊重。我的首個聯賽冠軍、盃賽冠軍、首次獲得葡萄牙國家隊徵召，第一個金靴獎和第一個金球獎，都是在這間球會得到。現在我回到屬於我的地方，將會再次撰寫歷史。」