用頭衝線袋第3金！中國「無臂美人魚」再破世績

在體壇水準最高的奧運舞台上爭逐已經不是容易的事，更何況是要贏金牌，甚至是在失去了雙臂的下競爭游泳，似乎是天馬行空的想像，但中國「無臂美人魚」盧冬卻讓世人看到殘疾人運動員的那種震撼力，29歲的她在殘奧游泳女子50米背泳S5級決賽，以37秒18奪冠並打破了烏克蘭運動員保持了11年的38秒68世界紀錄，個人在今屆賽事已掛上第3面金牌。

「這是我最好的成績，也是最滿意的一次。」盧冬賽後激動地表示。這位29歲遼寧姑娘日前已在女子50米蝶泳S5及男女子混合4X50米自由泳接力奪冠，並在50米蝶泳S5級決賽中成功打破世界紀錄。

盧冬年幼時因為車禍而失去雙臂，在母親的鼓勵及幫助下，她練習用腳寫字、吃飯及彈琴，還學會用腳織頸巾及綉十字，她在泳池裡找到更多的自信及快樂，也找到自己奮鬥的方向:「讓自己變得更快、更強。」成為了她的信念。

由於沒有雙臂，盧冬每次都能只用牙咬看毛巾作預備動作，到達終點對她來說更是挑戰，因為她要用頭撞去觸池，起初未掌握到技巧及節奏，她經常直接重重地撞去，而其後雖然熟練了衝刺技巧，但她要爭取可能的0.1秒，都會用盡渾身力量用頭向觸池，睇到都心驚膽跳。

東京殘奧是盧冬的第三屆殘奧，稍後她還有女子200米個人混合泳SM5級別，期望再爭取佳績。