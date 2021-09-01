巴塞再成笑話　蝕本送基沙文返馬體會

歐洲主要聯賽夏季轉會市場關閉，西甲勁旅巴塞隆拿繼早前免費放走球王美斯之後，再做「大嘥鬼」，將另1位鋒線球星基沙文，外借返去馬體會。巴塞2年前以天價1.2億歐元向馬體會收購基沙文，但如今以「先借後賣」方式送走呢位法國國腳返馬體會，最多只能收回5,000萬歐元，真係蝕到入肉。

今次交易過程非常驚險，西甲賽會透露，直至當地時間8月31日晚上11時59分，亦即係西甲轉會窗關閉前最後1分鐘，先至收到轉會文件。

根據交易合約，馬體會先向巴塞隆拿借用基沙文1季，借用費為1,000萬歐元，明夏必須以4,000萬歐元買斷呢位30歲法國國腳，換言之總轉會費為5,000萬歐元，相比起2年前，基沙文轉投巴塞嘅金額，巴塞勁蝕7,000萬歐元(約6.4億港元)。至於借用期間，馬體會需要全額負擔基沙文3,400萬歐元年薪。

巴塞蝕大本送走基沙文，好大程度上由於球會陷入財囝，加上需要減少薪酬支出，以符合西甲薪酬上限要求，自然要搵「高薪低能」嘅基沙文開刀。

事實上，基沙文加盟巴塞以來，表現一直令人失望，上陣102場僅入35球及17次助攻，更不時被巴塞球迷嘘，佢離隊對於自己同巴塞都有好處。

基沙文曾於2014至19年效力馬體會，上陣257場入133球，協助球隊捧過1次歐霸盃、1次西超盃、1次歐超盃，並打入2016年歐聯決賽。

值得一提，巴塞隆拿上年放棄射手蘇亞雷斯，結果呢位烏拉圭國腳轉投馬體會，並協助球隊奪得西甲冠軍，唔知基沙文今次能否重演歷史呢？