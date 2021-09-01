犀利呀！梁育榮奪殘奧硬地滾球銅牌

香港硬地滾球代表梁育榮，周三（1日）出戰東京殘奧混合BC4級個人賽銅牌戰，成功擊敗中國選手鄭遠森，為港隊在今屆再增添一面銅牌，亦是其個人第5面殘奧獎牌。

現年36歲的梁育榮作為「五朝元老」，此前已代表港隊出戰雅典、北京、倫敦及里約四屆殘奧，累積收獲3金1銀戰績彪炳，其中有3面獎牌都是來自個人賽，今屆這位老將自然被視為港隊的一大獎牌希望。

銅牌戰面對第3度出戰殘奧的中國選手鄭遠森，梁育榮今場取得不俗開局，首局一度取得4：0領先優勢。鄭遠森後上發力，先於次局追回兩分，再於第三局追至平手。去到決勝第4局，兩人繼續鬥智鬥勇，最終梁育榮靠最後摘出致勝一球，奪得決定勝負的關鍵1分，以5：4擊敗對手，成功摘銅。

賽後「阿榮」接受訪問時難掩興奮之情，更一度哽咽：「嚟之前冇諗到自己喺單打會攞到獎牌，今日可以攞到銅牌好開心；其他國家都慢慢冒起，好多運動員都好勁，佢哋年紀又細過我，自己去到呢個年紀可以打到入4強已經好開心，攞到獎牌對我嚟講更加有意義。」

「阿榮」承認首局領先後，自己在其後兩局比較緊張，導致頻頻失分，第4局兩人鬥到難分難解，最後一位投摘的梁育榮，成功避開一堆紅藍波形成的屏障，將手持的紅波摘到最貼近白波的位置，奪得致勝分，他直言那一刻自己需要非常淡定：「如果打到前面啲波，入唔到去就會輸，我同自己講要定啲，慢慢打好呢一球。」

他感謝在現場助威的隊友和教練團隊，尤其是總教練郭克榮：「佢付出咗好多，為我哋諗咗好多練習模式，以及應該點樣去應對對手打法。」「阿榮」對在電視前為他打氣的香港市民表達謝意之餘，最後亦少不了感謝一直在旁陪伴的太太施珊珊：「太太喺日常生活都幫咗我好多，好支持我。」

梁育榮將聯同隊友劉慧茵和黃君恒，於周四（2日）起出戰BC4級雙人賽，他相信個人賽奪得獎牌，能夠推動到港隊，在接下來的賽事爭取佳績。