尹戈爾回歸首騷唔衰得　荷蘭齊腳作客攞威

周四(2日)凌晨世盃外歐洲區G組第4輪焦點大戰，由挪威主場火併荷蘭。荷蘭有「方丈」尹戈爾第3度入主，佢老人家向來最講面子，回歸首騷唔衰得，球員落場都唔敢Hea踢，面對一味靠艾寧夏蘭特單天保至尊嘅挪威，客勝好路。（有線603台周四凌晨2時45分直播）

荷蘭喺今夏歐國盃16強止步，表現令擁躉失望，主帥法蘭迪保亞眾望所歸冇得留低，但由於可揀人選有限，始終要搵嚟已經退休嘅尹戈爾接手。現年70歲嘅尹戈爾唔單止教過阿積士、巴塞、拜仁同曼聯等豪門，之前曾兩度出任荷蘭主帥，其中2014年更率領「橙衣軍團」奪得世盃季軍，今次第3度入主，就揚言「除咗我仲可以揀邊個」，充滿霸氣。

尹戈爾領軍方針向來相當強硬，如果你唔弗，話之你係李華度定尹佩斯都冇面畀，但唔代表佢唔講道理，由於中場雲迪碧克喺曼聯長坐冷板，「方丈」專程打電話同佢傾足45分鐘，詳細解釋佢今次落選嘅原因。而且尹戈爾今次回歸時間非常好，因傷抖咗近乎成季嘅鐵衞華基爾雲迪積克，已經好番並獲徵召，佢喺利物浦亦慢慢回復最佳水平，有番呢支後防定海神針，配合法蘭基迪莊、韋拿杜姆及迪比等骨幹，陣容整齊晒。

艾寧夏蘭特踢國家隊冇料到

查實挪威同荷蘭一樣，喺頭3輪世盃外取得2勝1負，佢哋雖然有射手艾寧夏蘭特崛起，但整體實力只係一般，加上呢位神鋒喺國家隊明顯唔及效力多蒙特時咁搶鏡，至少3輪世盃外都交白卷，不宜高估。加上近4次碰頭「橙衣軍團」贏晒，客勝屬信心之選。

直播表

周三10:00pm 世盃外 哈薩克Vs烏克蘭

有線662、602台

周四2:45am 世盃外 法國Vs波斯尼亞

有線662、602台

周四2:45am 世盃外 葡萄牙Vs愛爾蘭

有線661、601台

周四2:45am 世盃外 俄羅斯Vs克羅地亞

有線665、605台

周四2:45am 世盃外 挪威Vs荷蘭

有線603台

周四2:45am 世盃外 丹麥Vs蘇格蘭

有線664、604台