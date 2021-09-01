千萬班費爭冠　歐洲冠軍教頭率東方龍獅強勢出擊

香港甲一男子高級組銀牌賽落實於9月復賽，本地職業籃球隊東方龍獅今季大換血，在克羅地亞新教練積高柏利施域帶領下強勢出擊，力爭冠軍。東方體育會副主席游永強周三（1日）於公開操練上表示，今季投放過千萬班費，期待新球季會有突破：「隧道盡頭總見光明，出面風吹雨打都好，希望球員可以團結起來，爭取好成績。」

東方龍獅今季沿用東南亞職業籃球聯賽（ABL）外援拉利羅斯，這名34歲美籍外援將會兼戰本地賽事，另外球隊補入菲籍大前鋒迪維拉，並從青年軍提拔身高達2米08的20歲小將卜聿揚、蘇利文重點栽培，年輕陣容將為東方帶來新氣象。東方體育會副主席游永強表示，球隊上下一心，向冠軍前進：「球員已經餓波兩年，其實不只是他們，我自己都急不及待快點開季，今季目標是衝冠軍。」

曾執教歐洲聯賽球隊及日本國家隊的積高柏利施域即將帶領東方首度出征，在9月8日銀牌賽迎戰升班球隊建龍飛馬。積高柏利施域曾領軍兩奪歐聯冠軍，被FIBA選為過去50年歐洲「TOP 20」教練，接手球隊後，要求球員更著重細節，訓練重質不重量：「即使是NBA球員，我都要求他們做好基本功，因為這樣才能打出高質素的籃球。作為職業球隊，我們任何時候都要表現專業。我頗滿意球隊過去6個月的表現，但這不足夠，年輕球員的確有潛力，但他們一定要繼續專注，並要有心理準備，全程投入籃球事業。」

說到球隊備戰情況，他表示，「我們準備得很好，小將們都打出驚喜。今季球隊陣容不錯，但非常年輕，他們需要更多實戰機會，所以球季愈早開愈好。」訪問期間，他不忘恭喜香港運動員在奧運取得好成績：「香港一直以商業大城市聞名，在此恭喜香港在體壇最高舞台創佳績！今屆奧運在疫情下順利舉行，讓我們學懂堅持信念。」

今季東方龍獅陣容有不少變動，鄧志恒、劉子禮加盟滿貫及福建，蕭鍵勳則轉戰CBA尋求突破，而29歲的陳兆榮及28歲的徐遠成將會擔任隊長。陳兆榮於2015年加盟東方龍獅，為球隊的「開國功臣」，他和徐遠成近年有份隨隊出戰ABL，獲得不少國際賽經驗，亦是2018年甲一總冠軍的功臣之一。陳兆榮經歷左膝前十字韌帶斷裂、姆指韌帶重創後正式復出，他期待以隊長身份帶領球隊創佳績：「隊長的責任更重大，場內、場外都要多出聲，盡量提點大家。今季第一關是取得前4，然後打進總決賽。」他透露，東方為備戰新賽季，曾與幾支甲一球隊及香港隊友賽，成效不錯：「我們逐漸適應比賽節奏，好期待快點比賽！」

球員名單:

0 吳松峻

1 葉俊鋒*

3 李琪

5 拉利羅斯

6 陳翊麟

8 陳兆榮

10 楊睿騏

11 梁嘉顯

13 卜聿揚

16 徐遠成

24 陳雲天*

27 韋思庭*

28 迪維拉

30 胡卓斌

35 蘇利文

*發展隊球員