葡萄牙眾星欠化學作用　半和愛得過

世盃外圍賽歐洲區A組周四(2日)凌晨上演葡萄牙主場迎戰愛爾蘭。葡萄牙星味十足，但踢落始終冇乜化學作用，球員間欠缺默契，搞到近年表現唔理想，包括今屆歐國盃16強止步；愛爾蘭踢法硬朗之餘防守尚算穩陣，近7場有6次上半場同對手打成平手，可博半場和。（有線661及601台周四凌晨2時45分直播）

葡萄牙擁有C朗拿度、般奴費南迪斯、迪亞高祖達及貝拿度施華等猛將，整體質素勝愛爾蘭，預料今場可以佔上風。不過佢哋想喺早段入波並唔容易，皆因部分主力踢國家隊嘅表現遠不及球會，特別係中場般奴費南迪斯，佢上季英超為曼聯貢獻18球及12次助攻，但喺今屆歐洲盃表現一無是處。

愛爾蘭作風保守

事實上，「般費」多年來為國家隊33次上陣僅入4球，影響力唔係想像中咁大，意味葡萄牙仲要靠C朗單天保至尊，雖然佢係今屆歐國盃神射手，但5個入波有3球來自12碼，腳風不及踢球會時咁順，加上C朗剛落實回巢曼聯，為免受傷影響出戰英超，可能會較「錫身」，葡萄牙想喺上半場領先有一定難度。

愛爾蘭大部分主力效力英超球隊，佢哋向來採取傳統英式硬朗踢法，面對技術型球隊，往往收得不俗成效。愛爾蘭近4次對葡萄牙獲得1勝2和1負，表現並唔輸蝕，加上佢哋作風保守，近7場6次半場同對手打和，都有力頂住半場和波。