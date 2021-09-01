對死守球隊冇碇埋手　法國鬥波斯尼亞獻細

周四(2日)凌晨世盃外歐洲區D組焦點戰，由法國主場迎戰波斯尼亞。法國擁有基利安麥巴比、基沙文及保羅普巴等頂級球星，實力贏幾條街，不過佢哋向來不擅強攻，尤其對住刻意死守嘅球隊，總係老鼠拉龜冇碇埋手；波斯尼亞自知質態唔及對手，必定擺鐵桶陣博偷雞，今仗唔慌多波入，2.5球嘅入球細有分頭值博。（有線662及602台周四凌晨2時45分直播）

上屆世盃盟主法國，以大熱姿態出戰今夏歐國盃，點知16強止步，球王接班人基利安麥巴比4戰全部食白果，令人失望。「高盧雞」雖然實力強勁，但主帥迪甘斯愛用穩守突擊戰術，藉此發揮基沙文同麥巴比嘅速度優勢，冇錯對住強隊或者搵到着數，但佢嘅戰術太單調唔識變通，每當遇上主守球隊，明顯唔夠進攻板斧，欠缺破密集嘅能力。法國暫時3場世盃外取得2勝1和，不過只係入得4粒，火力麻麻，今次唔知係因為內訌定其他原因，回勇嘅「銀河唯一」基奧特居然冇入選，賓施馬亦唔算係柱躉型箭頭，少咗高波呢瓣，要破鐵桶更加唔易。

波斯尼亞攻力極疲弱

波斯尼亞仍由老將迪斯高及比真歷擔大旗，喺阿仙奴已淪為邊緣人嘅後衞哥拉辛拿斯仍然入選，而陣中竟然有10多名球員，代表國家隊上陣次數只有單位數字，真係「老嘅太老、嫩嘅太嫩」，可見青黃不接問題之嚴重。而且佢哋狀態亦曳爆，連同熱身賽在內，近5場只得3和2負，包括頭兩輪世盃外僅得1和1負，其中有4仗冇波入，就算對住哥斯達黎加、黑山都交白卷，攻力極度疲弱，今仗面對頂級強隊，冇得唔死守。

翻查紀錄兩軍近3次交手，合共只製造5個入波，全開2球或以下，包括4月世盃外碰頭法國作客小勝1比0，預計今仗佢哋亦會陷於苦戰，球迷想睇入球騷可能會失望，2.5球嘅入球細有逾2倍咁好分頭，梗係要支持。