PFAHK友賽元朗　部分球員有望落班

香港職業球員協會（PFAHK）周日安排一眾待業球員，於天業路公園球員與甲組球隊元朗「拍跳」，部分球員賽後透露已獲球隊斟介，來季有望繼續於港超征戰。

距離新一季港超聯開鑼剩下不足一個月時間，部分因球隊退賽而陷入失業的球員，繼續在PFAHK跟操保持狀態。由於幾位年輕球員轉為跟隨港隊U23操練，是日參與PFAHK活動的球員人數明顯減少，其中一直有份參與訓練的羅振庭，今場亦轉為元朗披甲。最終PFAHK在先失一球情況下，靠史提芬的入球追成平手，以1比1與元朗握手言和。

有份落場的羅曉聰，今場上陣約45分鐘表現活躍，在中場組織派牌功架猶在。賽後這位25歲前天水圍飛馬中場，透露已有港超聯球隊向其拋出橄欖枝，直言對自己來季留在本地頂級聯賽征戰感樂觀：「希望嚟緊幾日可以有消息公布。」他續稱跟PFAHK操練的這段時間，在現階段對自己非常重要：「上季收操後自己三四個月冇踢，起碼有一個機構畀你去保持狀態；當初覺得既然有呢樣嘢喺度，點解自己唔試下多踏出一步，真係好多謝佢哋。」羅曉聰認為PFAHK這個平台，令更多人關注到失業球員問題，變相令更多人留意到球圈。

除了羅曉聰，黃浩然和郭子堦等，都表示收到港超新軍的聯絡。郭嘉諾就認為經歷過去一段時間的訓練和比賽，一班球員的狀態和體能都已經有所提升，希望能藉此幫助他們贏得球會青睞。有人歡喜有人愁，部分球員來季仍要面對沒機會於職業聯賽落班的現實，郭嘉諾透露本周五將是PFAHK為失業球員準備的最後一課操練，之後協會將轉以其他形式，幫助受影響球員。