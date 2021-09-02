C朗最後關頭起孖 葡萄牙絕殺愛爾蘭

日前落實回巢曼聯嘅C朗人逢喜事精神爽，佢喺周四(2日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區A組，自編自導自演「神劇本」，扮演救世主，先係射失12碼，但最後關頭個人梅開二度，協助葡萄牙主場以2比1反勝愛爾蘭，並以111個入球，超越伊朗名宿戴伊，成為男足國家隊史上入波最多嘅球員，C朗以神級表現，正式向紅魔球迷宣布，自己王者歸來。

葡萄牙一開波就強攻對手，踢到15分鐘，般奴費南迪斯博到12碼，C朗主射卻被愛爾蘭門將巴斯奴撲出，隊友迪亞高祖達有1次頭槌攻門中柱彈出。葡萄牙連番失機之後，仲喺臨完上半場失守，愛爾蘭中場占美麥格夫開出角球，由後衞艾根頂入。

換邊後，葡萄牙傾力反擊，但C朗、般奴費南迪斯、貝拿度施華、迪亞高祖達等中前場猛將先後攻門，都無功而還，仲幾乎被愛爾蘭小將艾朗干洛尼頂入。

直至89分鐘，戰局出現重大變化，C朗接應右路傳中頂入扳平，踢到補時6分鐘，佢再喺同1位置頂入多1球，協助葡萄牙戲劇性驚險絕殺愛爾蘭。

36歲嘅C朗至今為葡萄牙上陣180場，射入111球，正式超越伊朗名宿戴伊(109球)，成為男足國家隊史上「射手王」。葡萄牙現時4戰取得3勝1和，以10分排A組榜首，領先第2位塞爾維亞3分，但踢多1場。

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