阿富汗2將獲澳洲人道簽證　跆拳女將落復活賽

備受關注的阿富汗兩位參加殘奧的運動員，繼拉蘇利（Hossain Rasouli）日前轉戰T47男子跳遠項目後，女運動員古達達迪（Zakia Khudadadi）周四亮相於跆拳道K44級49公斤級別，結果不敵烏茲別克選手，跌落復活賽。隨着兩位運動員將快結束比賽，澳洲表示將以人道理由向他們發出簽證，以保障他們的人身安全。

古達達迪今早出戰女子跆拳道K44級49公斤級別賽事，與烏茲別克的ISAKOVA Ziyodakhon爭逐，古達達迪開局不俗，但可惜第二回合被對手反擊，最終以12比17落敗，將可在今午的復活賽爭逐。至於與她同行到東京的男子運動員拉蘇利，原本參加400米跑，但因為到埗後已錯過了比賽，因而轉戰男子T47級跳遠，最終跳出4米46排包尾。

兩位運動員將結束殘奧賽事，其後的人生安全成為外界關注，而據消息指澳洲已向他們批出人道簽證，人權組織代表Alison Battisson表示:「這位運動員賽完這個大型運動賽事後，應該給予他們空間；在這倉促時間中，澳洲向他們批出簽證，相信可以給予他們透氣的空間。」

他們二人於上月28日飛抵東京，赴日的一周前從阿富汗首都撤離，之後乘坐從法國巴黎起飛的航班抵達東京，參加2020年殘奧會。據外媒報道指，兩名運動員原定在本月17日抵達東京，但因塔利班上台後無法離開阿富汗，促使數千人趕往喀布爾機場逃離。其中古達達迪拍片在網上求助，尋求其他國家協助送她至日本參賽。