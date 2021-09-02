港超聯　新軍香港U23成立　3年班費8位數

香港足球總會上周於特別董事會通過成立以23歲以下球員為主的「香港U23」，競逐來季港超聯，並在足總主席貝鈞奇、副主席霍啟山和行政總裁譚秋朗帶領下，於周四（2日）舉行啟動禮，霍啟山透露球隊計畫3年發展，總班費達千萬，旨在增加年輕球員參與高水平比賽的機會。

「香港U23」以多位U23以下球員為骨幹，配以最多5名23歲以上球員，來季將以「註5出3」形式參賽，譚秋朗表示這支新軍將會出戰「菁英盃」和港超聯，至於其他盃賽會否參戰，將有待研究。會上霍啟山講到球隊3年班費預計達「8位數字」，並將以個人名義出資支持球隊的發展，球隊的管理和營運則交由足總負責，他希望能藉此達到加強青訓的目標：「『香港U23』嘅成立，係有助加強香港青年球員嘅培訓，讓佢哋有更高水準嘅實戰同作賽經驗，提升技術水平。」

啟動禮上亦正式公布由足總教練張健峰，擔任「香港U23」主教練，意味他將兼任港隊U23和這支港超新軍的教練職務，霍啟山認為他熟悉U23球員，有助更好地發揮球員的潛能。張健峰表示這支新軍的球員和教練名單仍有待足總公布，但透露球隊中有7名入選了正備戰U23亞洲盃外圍賽的港隊U23集訓大軍，並提到徵選球員所遇到的困難：「由構思成立到搵人中間時間好短；始終好多球員已經落咗班，我有問過郭嘉諾（球員協會操練負責教練）意見，有咩球員可以幫到呢隊波，U23年齡層，某啲位置嘅球員係譬如中堅係缺乏嘅，都喺『嘉諾Sir』度揀到啲超齡球員。」

譚秋朗表示球隊有8至9名球員由其他港超聯球隊借出，其餘由球圈內合乎資格的球員組成，並提到徵選球員的工作由主帥張健峰負責，強調程序公平公正，而霍啟山亦不忘感謝一眾港超聯賽球會的支持，並向啟動禮上有份出席的各球會代表送上感謝狀。

外界質疑由足總經營的「香港U23」，來季將參與足總舉辦的賽事，有違公平競技，譚秋朗則解釋道：「成個計畫中，青訓係其中一個好重要嘅部分，可以為2034嘅目標鋪路，我唔覺得有矛盾，我哋只不過借用呢個平台，畀球員有比賽平台長遠提高水平，唔會對其他球隊構成威脅。」他強調成立「香港U23」有跟足程序，包括申請足總會籍、球會牌照及球員註冊等事宜，必定在球隊落場比賽前，完成一切相關工作。