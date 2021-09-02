港超聯　外借新軍　黃威：唔想停喺一個位置

香港足球總會周四（2日）舉行「香港U23」球隊啟動禮，雖然目前仍未正式公布25人球員名單，惟3名球員黃威、謝家榮及鄧筵霑卻率先現身，新季確認效力這支港超新軍。黃威於啟動禮後接受訪問，表示自己目前在東方龍獅已停留在一個位置，希望透過今次外借重新出發，並從一眾年輕球員身上好好學習。

「其實覺得依兩年喺東方龍獅停留咗一個位置，另外覺得球隊理念同自己細個經歷都好相似，所以自己一日之內就受張sir（張健峰）邀請決定過嚟。」29歲中場黃威2019年從和富大埔加盟東方龍獅，惟未取得太大突破，兩季為東方上陣44次，只攻入4球及交出4次助攻，今季亦將以超齡球員身份外借至「香港U23」。

「香港U23」陣中大部分球員為23歲或以下，作為隊中5名超齡球員之一，自然需要肩負以老帶新的責任，黃威承認「壓力點都有」，但認為這屬於球員必經階段，希望能夠盡力幫助球隊：「今年咁多年輕球員，比賽一定會困難，可能會成日輸波或者大敗，自己以前喺深水埗都經歷過，希望可以分享自身經驗畀年輕球員，無論點都唔好喪失鬥志，同時期望係後輩身上學習。」

新季由大會東方龍獅借用至「香港U23」，無論關注度及球隊成績必定有差別，對於會否影響自己將來入選港隊機會，黃威卻表示不太擔心，相信港隊教練清楚球員實力，挑選球員並非只因效力大球會。

門將謝家榮自舊球會愉園退出超聯後，一直等待落班機會，他坦言感到相當開心：「其實心情一直都非常緊張同擔心，好似屯門之前有意升超，自己都有問過嘅，不過唔成事，咁所以都好驚香港U23依隊波都係咁，依家終於正式成立我都好開心。」「家榮」續指今年非常重要，由「無班落」到有機會長期正選，自己必定會好好發揮，希望表現及心態上相對夢想FC初出茅蘆時有所成長。