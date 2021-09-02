西西帕斯去廁所被噓爆　前「一姐」扎住大腿晉級

美網受到天雨影響，周三的賽事大部份賽事因而被迫暫停，3號種子的希臘球星西西帕斯今仗可以在閉上天幕的主場對住法國的文洛連奴，打足4盤成功闖關，其中去廁所長達8分鐘換來球迷噓聲。

23歲的西西帕斯全場發出27個「ACE球」，耗時兩小時41分鐘以6比3、6比4、6比7(4)及6比0力壓法國的文洛連奴，連續兩年闖進美網男單32強，平了個人最佳。上一輪他與英國名將梅萊激戰了4小時49分鐘，在總分1比2落後的情況下逆轉，但賽後則被梅萊批評以去廁所為由，在比賽中作弊。

今仗西西帕斯繼續有「廁所策略」，在第三盤尾段向主裁判申請了「去厠所」，大約休息了8分鐘，當他重回球場時，有球迷報以噓聲。最終他以總盤數3比1擊敗比他年長10年的文洛連奴，而下仗將面對18歲的西班牙新星艾卡華斯。

至於女單方面，前世界「一姐」羅馬尼亞名將施蒙娜大腿依然扎着綳帶，但僅花68分鐘以直落兩盤6比3、6比1力挫斯洛伐克的古高娃，迎來傷愈復出以來的首次連勝，同時也是她生涯第五次闖入美網女單32強。爭取衞冕的大坂直美則因對手棄權而收獲退賽禮，不戰而勝直接躋身32強。