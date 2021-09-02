麥巴比連續6場國際賽食白果　法國爆冷失分

周四(2日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區D組爆出冷門，上屆世界盃冠軍法國主場出擊，只能逼和波斯尼亞1比1，「新世代球王」基利安麥巴比踢國家隊又冇料到，已經連續6場國際賽食白果，難當大任。

轉投皇馬失敗嘅基利安麥巴比今場原本有1次入波黃金機會，當時踢到27分鐘，佢禁區左路窄角度起腳，不幸中柱唔入。轉個頭法國仲因為犯錯，先失1球，湯馬士林馬後場傳波失誤，被波斯尼亞前鋒迪米洛域截到，佢再傳畀老將迪斯高射入。

不過，迪斯高之後英雄變罪人，佢防守角球時，將個波頂落基沙文背脊，再反彈入網，法國靠呢個帶有幸運成份嘅入球扳平。

換邊之後，法國右後衞祖利斯古迪粗野飛剷對手哥拉辛拿斯，球證睇完VAR後，直接向佢出示紅牌。法國餘下40分鐘踢少1人，更加無力贏波，踢咗4場外圍賽取得2勝2和，有8分在手仍然排榜首。

基利安麥巴比雖然上場法甲梅開二度，但返到國家隊卻腳頭無靈，包括今屆歐國盃決賽周冇波入，並於16強互射12碼宴客，呢位22歲射手已經連續6場國際賽冇波入，法國下場外圍賽對烏克蘭，領隊迪甘斯可能要考慮變陣。