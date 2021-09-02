13歲高球神童劉弦獲資助：夢想為港戰奧運

13歲的香港高爾夫球代表劉弦(Arianna)憑着其優厚的潛質，獲得盈豐青少年運動員基金會資助項目的全額資助。基金會同時亦向香港馬術運動員鍾子翔（Vincent Capol）繼續提供支持，他曾獲得2018年度的資助並再次申請，在最後一輪評審面試中獲第二名。

劉弦是在近120名申請者中被甄選出來，與其他9位入圍運動員進行最後階段的評審面試後，最終獲得資助。追隨着作為盈豐國際體育大使的香港首位打入LPGA巡迴賽女將陳芷澄的步伐，在眾多極具潛質的香港業餘精英運動員中脫穎而出。

評審團由陳芷澄、瑞士盈豐銀行亞太區行政總裁兼盈豐青少年運動員基金會主席趙善銓，以及香港幾位體壇傳奇包括「車神」黃金寶、桌球「一哥」傅家俊及前飛魚伍劭斌組成。

年僅13歲的劉弦，已獲得超過50個冠軍名銜，在面試中她表達父母為幫助她追求夢想而作出的經濟犧牲更令評審所感動，這位高球神童對父母的付出心存感激，也深知要實現夢想所需要的代價。「香港隊在東京奧運取得的成績令我十分鼓舞，我的夢想是能夠代表香港參加奧運，以及打上職業巡迴賽，我覺得基金會的資助絕對可助我邁向這個目標。」劉弦將可獲瑞士盈豐銀行資助25萬港元，以作訓練及比賽之用，而鍾子翔則獲10萬元資助。