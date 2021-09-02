巴塞打造「新美斯」　10號波衫交畀法迪

巴塞隆拿免費放走阿根廷球王美斯，被網民批評為史上「最愚蠢行為」，呢支西甲傳統勁似乎想盡快走出美斯陰影，宣布將佢留下嘅經典10號球衣交畀18歲新星安素法迪，希望將佢打造成新世代球王。

巴塞罕有高調拍片，舉行球衣交接儀式，從片中見到安素法迪接過一件冇印人名同號碼嘅巴塞「清水波衫」後，佢將波衫擺喺鏡頭前，立即變成一件印有佢大名嘅10號球衣，正式成為巴塞王牌接班人。

安素法迪同美斯一樣都係巴塞青訓產品，兩人同樣經歷波衫蛻變，安素法迪2019年首次為巴塞上陣時，身穿31號球衣，上季改着22號，今季原本獲分配17號，但由於美斯離隊，佢被安排接過10號球衣。

巴塞隆拿之所以將10號交畀安素法迪，除咗睇好佢有能力成為球隊新靈魂人物之外，另一個原因係根據西甲賽會規定，一隊球員必須着1至25號，如果騰空其中1個號碼，就等於浪費1個一隊球員名額。

巴塞10號波衫太沉重，好多隊友都避開呢個球王號碼，包括早前盛傳菲臘比古天奴會着10號，但最後都放棄，安素法迪始終係新仔，惟有「捱義氣」着咗佢。

其實安素法迪出道之後，已經表現出未來球王潛質，包括以16零304日成為球隊史上最輕西甲入波球員，並以16歲零318日成西甲史上最年輕1場比賽入波兼助攻嘅球員，上年8月晉身西班牙大國腳，上陣4次入1球。

安素法迪上季季初亦有突出表現，為巴塞上陣7場入4球，但之後因為嚴重膝傷，已經養傷10個月，近期先至復操，球迷都好期待佢着住10號復出比賽。