基亞利殊卡尼孭飛上征途　英格蘭半場剝牙

周五(3日)凌晨世盃外圍賽歐洲區I組榜首大戰，匈牙利主場惡鬥英格蘭。今場為英格蘭喺歐國盃奪得亞軍後首戰，領隊修夫基選人方面冇乜遭到太大爭議，暫時以不變應萬變，匈牙利喺歐國盃嘅表現，同一線球隊有距離，而且英軍世盃外成績優異，近7場全勝之餘，近4次半場已經領先對手，推介半場客勝。（有線662及602台周五凌晨2時45分直播）

班福特首入選連格獲重召

先講講英格蘭點兵情況，由於拉舒福特養傷缺陣，列斯聯嘅班福特首次入選，連格及阿歷山大阿諾特則獲重召，但菲爾科頓就冇喺大軍名單當中，另外已入選嘅卡維特利雲因傷退隊，泰朗明斯亦有少少傷，今場未必出得，整體實力同歐國盃決賽周時冇太大轉變。匈牙利方面重召之前因重傷缺席歐國盃嘅RB萊比錫射手蘇保斯拉爾，布里斯托城中場阿當拿基則要停賽。

「三獅兵團」取得歐國盃亞軍呢個歷來最佳成績，經過夏天轉會窗「洗牌」後，基亞利殊以1億鎊由維拉轉投曼城，佢亦顯示實力，證明有足夠卡士孭起曼城及英格蘭，至於轉會擾攘多時嘅哈利卡尼離隊不成，風波過後專心為熱刺及英格蘭搏殺。事實上卡尼喺英格蘭唔單止做箭頭，仲可以分擔策劃工作，亦係英軍近年成績好轉嘅其中一個原因。

近10次遇三獅匈牙利9敗

匈牙利喺歐國盃同德國、葡萄牙及法國編入「死亡F組」，雖然表現贏來掌聲，但最終都只得2和1負包尾出局，顯示同勁旅始終有實力上嘅差距。今場遇正分組賽3戰全勝兼排榜首嘅英格蘭相當惡打。「三獅兵團」近7場世盃外全勝，當中近4場半場已經領先，加上對匈牙利往績極佳，近10次交手獲9勝1和壓倒性佳績，今仗可望盡早打開紀錄鎖定勝局，鞏固榜首位置，推介半場客勝。