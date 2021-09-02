歐國盃威完缺飢渴感　意大利細盤打保

世盃外圍賽歐洲區C組賽事，意大利主場迎戰保加利亞，歐國盃盟主意大利喺文仙尼英明領導下，表現所向披靡，已經保持34場不敗，依家個勢咁好，目標梗係直指明年世盃冠軍寶座，今晚面對積弱嘅保加利亞，全取3分冇問題。不過意大利今屆3場世盃外，無獨有偶都係小勝2比0，今場要讓兩球存在風險，寧揀中位數3.5球嘅入球細。（有線661及601台周五凌晨2時45分直播）

文仙尼執教意大利之後，放棄球隊傳統保守風格，推崇進攻足球，贏盡口碑。不過「藍衣兵團」始終剛剛捧完歐國盃，球員完成呢項重要任務之後，爭勝飢渴感可能會暫時下降，今場未必去到盡。同埋球季開始冇耐，球員狀態仍然未處於高峰，相信比賽節奏會較慢，大勝機會唔大。雖然前鋒恩莫比尼今季頭兩場聯賽已經省4粒，表現神勇，但佢踢國家隊往往打折扣，不宜高估。

保加利亞輸少當贏

保加利亞積弱多年，隊內大部分球員只係效力本土聯賽球隊，論實力同經驗都遠遠唔及意大利。事實上呢支東歐球隊今屆3場世盃外仲未贏過，只有1和2負，包括3月主場以0比2不敵意大利，作客情況下想入波難上加難。睇番佢哋近5仗，有4次總入球開2球或以下，防守都頂得下，預料今場目標減少失波，有利開出細盤。