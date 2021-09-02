冰人告別車壇！拉哥倫IG宣布玩埋今季

芬蘭著名一級方程式車手「冰人」拉哥倫，周三在個人社交平台表示即將告別車壇，宣布今季將是他最後一個賽季，結束19年的F1賽車生涯，並迎接新生活！

「我去年冬天做出了這個決定，這不是一個容易的決定，但在這個賽季之後，是時候迎接新生活。儘管賽季還未結束，但我還想在此感謝我的家人，所有效力過的車隊，在我的賽車生涯上幫助過我的人，尤其是一路上支持我的車迷。我的F１生涯結束，但生活上還有很多等待我去體驗及享受的事物，希望後會有期！」

拉哥倫被譽為F1的天賦型車手，2001年為現名為愛快羅密歐(Alfa Romeo)的蘇巴車隊完成F1處子作，在此之前只有23場方程式賽車的經歷，01年F1於澳洲的揭幕戰他名列第6，首次登場即有分袋落袋。

一年後拉哥倫轉投麥拿倫車隊，效力五年，場內的極速與場外的沉默兼言行cool爆的他，迎來「冰人」的美譽，至2007年簽約法拉利，在收官戰巴西贏得冠軍，並以1分的優勢險勝剛出道的咸美頓，奪得個人生涯首個兼唯一的車手總冠軍。

拉哥倫目前效力前身為蓮花車隊的Alpine，在F1的19個賽季共戰超過340場，「冰人」總共贏過21場分站冠軍，最近一次是2018年美國大獎賽，103次登上頒獎台，18次排頭位，46次在正賽造出最快圈速。