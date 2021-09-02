日韓大災難！世盃外主場出師齊失分

世盃外亞洲區12強賽昨晚展開，B組出線熱門日本主場迎戰阿曼。結果爆大冷，阿曼作客1比0擊敗日本，爆出18倍客勝；至於有孫興民領軍嘅南韓主場被伊拉克逼和0比0，1.31倍主勝同樣瓜柴。

日本正選陣容起用大迫勇也任單箭頭，伊東純也、鎌田大地及原田元氣打中場，南野拓實、古橋亨梧及久保建英做後備。賽事期間雨勢頗大，影響日本地面進攻，反而阿曼憑簡單直接踢法有唔少攻勢，早段戰況膠着。

賽事初段阿曼有幾次攻勢，但都唔入肉，日本首個具威脅埋門在30分鐘，伊東純也接應吉田麻也長傳近門勁射，角度欠奉被門將擋出。下半場50分鐘，長友佑都禁區內解圍時「波打手」，球證判12碼，但翻看VAR後推翻判決，日本逃過一劫。不過日本始終都要輸，戰至88分鐘，阿曼一次快攻得手，日本最終輸0比1，B組首仗大熱倒灶，下仗對中國不容有失。

「太極虎」南韓在A組首仗主場迎戰伊拉克。南韓排出黃義助單箭頭，孫興民、李在成、宋敏圭在中場合作，黃喜燦暫列後備。南韓攻勢旺盛，25分鐘李在成小禁區起腳炒高，不過之後攻力放緩，與對手悶戰一輪，艾禾卡特曾執教南韓，今次佢率領伊拉克成功守住南韓來犯，最終踢成0比0，互交白卷完場。