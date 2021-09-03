【官宣】C朗着曼聯7號　感激卡雲尼讓愛

「CR7」招牌不倒！今夏重返曼聯嘅葡萄牙球星C朗拿度，成功拎到最愛嘅招牌7號波衫，雖然英超規定球員唔可以喺球季開始後轉Number，不過經曼聯特別申請下，英超破例為C朗開出綠燈，曼聯周五(3日)凌晨正式宣布C朗會着7號，原本主人卡雲尼就轉着21號，C朗亦公開感激卡雲尼「讓愛」嘅舉動。

C朗之前效力曼聯一直都係着7號，之後更以「CR7」為招牌建立商業王國，可見7號對佢嘅重要性。曼聯周五發出聲明，證實C朗會再次得到呢個佐治貝斯、笠臣、碧咸等傳奇用過嘅號碼，C朗喺得知英超批准佢着7號之後表示：「我原本唔肯定可唔可以拎番件7號，我真係非常感激卡雲尼嘅行動。」

烏拉圭前鋒卡雲尼上季加盟後着7號，上場聯賽對狼隊亦披起7號戰衣落場，但隨住丹尼爾占士轉會列斯聯，卡雲尼就答應改着21號，亦係佢喺烏拉圭國家隊所用嘅號碼。C朗着7號消息公布後，大批球迷即刻去買曼聯波衫支持，不過據報由於生產商adidas嘅越南工廠因疫情關閉，令曼聯波衫出現供不應求情況，或會影響C朗波衫銷情。