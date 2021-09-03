車仔雙箭入波　盧卡古、華拿分助球隊獲勝

歐聯冠軍車路士旺氣逼人，兩位前鋒盧卡古同迪姆華拿，返國家隊踢世盃外都齊齊入波。比利時作客5比2大破愛沙尼亞，盧卡古又入2球，繼續刷新佢嘅國家隊入波紀錄；迪姆華拿亦入波協助德國2比0贏列支敦士登，為新帥費歷克打響頭炮。

比利時喺E組作客愛沙尼亞，開波2分鐘意外先落後，不過呢支「歐洲紅魔」實力大超班，22分鐘就由雲拿根追平，盧卡古喺29分鐘同52分鐘連入2球，加上韋素同湯馬士科基尾段入波輕鬆大勝，愛沙尼亞完場前再有入波，但無阻比利時贏5比2。今場係盧卡古第99場國家隊賽事，佢已累積66個國際賽入球，穩坐比利時史上「士哥王」位置。

J組德國喺瑞士「作客」列支敦士登，呢場係德國新帥費歷克首度領軍，球隊全場有29次攻門，但把握力未如理想，到41分鐘先至由迪姆華拿打破僵局，之後要等到77分鐘再由利萊辛尼鎖定勝局。費歷克賽後表示：「我哋都想入多啲波，但對方守得好好，唔可能將大勝當係必然，球隊其實製造好多機會，但把握上我哋要再努力。」