港超聯　完成隔離　丹恩奴域：新季入球不斷

剛與傑志續約的40歲黑山射手丹恩奴域，周五（3日）終於完成14日隔離，返到賽馬會傑志中心進行簡單復操，內容以跑步為主。「黑山伊巴」操練前接受記者訪問，表示自己目前十分放鬆，希望新季能夠再次替傑志奪得聯賽冠軍，並有信心入球將繼續源源不絕。

「依兩星期我好放鬆，已經唔記得咗隔離有幾辛苦，我身體狀況好好，但同球隊一齊練波之前，仲需要處理少少野先，好高興返到傑志。」丹恩奴域雖然剛於酒店完成14日隔離，惟心情及狀態明顯未受太大影響。

傑志會長伍健早前宣布丹恩奴域將與球隊續約至2023年6月，「黑山伊巴」笑言繼續合作相當容易：「所有野都無問題，我同伍健先生有過一段好友善嘅對話，佢好了解我同屋企人，包括小朋友嘅讀書安排，好容易就決定今次續約，希望之後兩年比上年更加成功。」對於「韓國老友」金東進來季將暫代主教練一職，「黑山伊巴」則相信他對能帶來能量及激情，對陣中年輕球員及球隊有一定幫助，自己期待與他合作。

「黑山伊巴」上季榮獲港超神射手，帶領傑志衞冕聯賽冠軍，同時打破「亞冠盃」入球紀錄，對於來季目標他直言自己對比賽依舊「飢餓」：「背後依然仲有推動力，首先希望贏得下季聯賽冠軍，只要球隊全季保持健康，相信唔成問題；另外上年亞冠我哋表現好好，希望今年可以再進一步。」他續指只要球隊延續上季表現，有信心入球將會源源不絕。

另外「傑志90週年挑戰賽：傑志對理文」將於2021年9月11日（星期六）下午5時30分在旺角大球場舉行，門票定價為港幣$120及$50（特惠票），即日起可於傑志官網預售，亦設按次收費直播，據悉「黑山伊巴」有望趕及上陣。