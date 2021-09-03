籃總宣布《東網》繼續成為銀牌及聯賽獨家直播媒體

齊撐香港籃球，為球員喝采！2021年本地籃壇波瀾再掀，由10支甲一勁旅競逐的「新時代」即將展開，各路大軍激戰連場，爭奪「高級組銀牌」及「甲一聯賽」兩大殊榮。賽事主辦單位「香港籃球總會」今日（3日）宣布，授權《on.cc東網》直播以上兩大賽事，大眾市民將可透過《on.cc東網》平台欣賞本地籃球精彩賽事！

自2016年起《on.cc東網》連續多年成為「高級組銀牌」及「甲一聯賽」的獨家播放媒體。《on.cc東網》開創網上體育直播潮流，透過播放體壇盛事，推廣本地體育。籃球賽事深受歡迎，屢創爆棚盛況，《on.cc東網》將為球迷呈獻多場大戰，球迷可透過互聯網，利用手機及電腦隨時隨地、免費、方便地上網觀賞賽事，賽後也可在《on.cc東網》及facebook等社交平台，「原汁原味」重溫全場賽事。

高級組銀牌賽是室內運動場的口罩令放寬後，籃壇重啟的首項賽事，各路雄獅積極備戰，東方龍獅、滿貫、南華、南青、崇德飛鷹、永倫、遊協、福建、安保漢友，以及新升班的建龍飛馬將全力為榮譽而戰。今屆甲一聯賽將復用「升降制度」，激戰可期！球迷記得緊貼《on.cc東網》、Facebook專頁《睇體ontv sports》，一齊支持本地籃球！首場直播賽事將於9月8日晚上7時上演，由東方龍獅對建龍飛馬，賽事由東方龍獅籃球隊贊助；而其他賽事的播放詳情，請留意稍後公布。

收看直播非常簡便，請於直播時段按下面鏈結，再按直播ICON即可：