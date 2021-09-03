何詩蓓出戰ISL短池賽 　再奪2冠1亞

在東京奧運為港獲得兩面游泳銀牌的何詩蓓(Siobhan)，周三（2日）在意大利舉行的國際游泳聯賽(ISL)第3站賽事，再傳喜訊，夥拍隊友代表法國泳隊Energy Standard獲得女子4X100米自由泳接力及400米自由泳冠軍之外，在50米自由泳再游出佳績，距離個人保持亞洲短池紀錄僅慢0.05秒。

何詩蓓先與3位隊友包括Madeline Banic、Fanny Teijonsal及瑞典名將史祖絲當（Sarah Sjostrom)出戰女子4X100米自由泳接力，Siobhan負責第一棒游出51秒65，最終4人合力以3分31秒23奪標，並袋走30分。

相隔10分鐘後，Siobhan出戰女子50米自由泳，與隊友史祖絲當大鬥法，最後泅出23秒80僅以0.63秒不敵史祖絲當，並比她保持的亞洲短池紀錄僅差0.05秒，而以23秒17奪標的史祖絲當打破了此項的ISL紀錄。

接着何詩蓓參加首個比賽日的壓軸項目女子400米自由泳，面對捷克的Barbora Seemanova二人鬥得激烈，Siobhan在首100米雖然稍為落後，但後段發力以4分02秒59率先衝線，再添一項冠軍。