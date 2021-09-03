殘奧金牌王未言退：已為2024年巴黎準備

英國的殘奧名將史多莉（Sarah Storey）日前在東京殘奧寫下新紀錄，奪得C4-5單車公路賽冠軍，個人生涯贏得第17面金牌，成為英國殘奧史上的金牌王。

43歲的史多莉在滂沱大雨下爭逐66公里女子單車公路賽，率先衝過終點並為自己寫入史冊，奪得生涯第17面金牌打破了游泳運動員簡尼(Mike Kenny)的16面金牌數目紀錄，成為任何項目贏得殘奧最多金牌的英國運動員。

這位8朝元老早前在女子C4級別個人3000米追逐賽及女子C5級別個人計時賽已先後奪冠，公路賽是她今屆於東京殘奧的個人第三面金牌。她除了擁有17面金牌之外，亦有8面銀牌及3面銅牌，共有28面殘奧獎牌，她賽後坦言:「我真是不敢相信自己參加8屆奧運，每一屆都能夠贏得獎牌，17面金牌真是發夢都沒有想過，我希望繼續可以為英國出戰，只要我有能力一定會盡力爭取。」

史多莉出世時，左手被臍帶纏繞導致未能正常成長，而求學時曾被同學欺凌，而其中一位同學學游水，她決定在泳池作反擊，於是史多莉苦練游泳，14歲已代表英國出戰1992年巴塞隆拿殘奧，並擸走兩面金牌，而四年後在阿特蘭大亦奪得3金。

其後由於耳朵受感染，毅然決定由水中走到陸地，轉戰單車，08年北京殘奧首次參加單車項目，即奪兩面金牌，其後三屆奧運再贏得10面金牌，成為英國體壇傳奇。這位兩子之母未言退，並劍指三年後的巴黎殘奧:「我們已開始講2024年巴黎，我希望可以由倫敦踩到巴黎。」