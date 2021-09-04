經驗球員加盟　崇德飛鷹脫胎換骨闖新季

崇德飛鷹闊別兩年將於高級組銀牌揭幕戰登場對安保漢友，今季球隊羅致蘇志樂、鍾俊昇及司徒偉傑等經驗之將，外線配合上季本地三分「神射手」呂銘彥，內線亦有奧斯汀及港英混血兒彭懿葭，陣容不但更完整，整體實力亦提升。今季甲一恢復降班制，飛鷹眾將目標一致，勢要在甲一站穩陣腳，贏得球迷認同。

崇德校友飛鷹籃球隊（簡稱崇德飛鷹）今季繼續由鄭學來擔任總教練，球隊沿用跑轟戰術，講求「快、狠、準」，幾位本地新兵加盟後，將為球隊增加得分點及鞏固板櫈深度，有望令整個戰術體系變得更成熟。「我們今季請來一些甲組經驗豐富的球員，實力較之前提升，希望他們來到飛鷹，可以進一步突破自己。」副領隊兼教練鄧耀榮說。近兩季甲一不設降班制，以年輕班底為主的祟德飛鷹均敬陪末席，今季恢復降班制，鄧Sir強調，球隊會藉銀牌賽盡量吸收經驗，為甲一聯賽作準備：「上兩季我們的大方向是培育年輕球員，球隊今季的首要任務是要脫離降班行列，希望同『Big

4』以外的球隊爭。」

上季飛鷹頗依賴兩名洋將奧斯汀及伊榮策動攻勢，呂銘彥則在外圍發炮，如今有蘇志樂負責串連及得分，而鍾俊昇及司徒偉傑亦為內線提供兵源，有望大大減輕奧斯汀攻防兩端的負擔。31歲的蘇志樂曾效力東方龍獅，接受過職業籃球隊的磨練，上季他被外借到遊協，成功開發三分能力。疫情期間，不少籃球員一度被迫「轉行」，球場重開後，他隨即展開一星期6日、每日3課的「地獄式」訓練，務求以最佳狀態迎接新球季。

蘇志樂苦練望打出代表作

蘇志樂今年6月有份隨香港隊遠赴約旦出戰亞洲盃外圍賽，對關島的兩場比賽都有雙位數得分，足見其狀態未有受疫情太大影響。「等了兩年，終於可以回到修頓打比賽！今季主要工作是得分，此外亦要利用以往的經驗幫助球隊。」養兵千日，「阿樂」相當期待新球季，誓要帶領飛鷹打出代表作。

呂銘彥操弗盡情開火

「我今季的目標，不是做護級球隊。」呂銘彥一直相信，飛鷹實力不止如此。他用「脫胎換骨」來形容今季的飛鷹，有信心在甲一舞台大展拳腳：「今季好好夾，隊友們都好肯造波。阿樂好準，Bryant（奧斯汀）又fit，成隊唔同晒。我們實力增強了不少，希望可以爭上前6！」

呂銘彥盡得鄭學來真傳，三分線各個位置皆是他的「食胡位」。上季他打出喜驚表現，距離甲一「三分王」只差2球，僅次於永倫的「入球機器」泰那。可惜疫情令甲一球季停擺兩年，「阿彥」亦一度意志消沉，體重暴升9公斤，他笑說：「一知道開季，爭勝心又回來了，現在體重總算回復正常。為提升狀態，最近兩星期上班前我都會射200球，命中率都有上升。」2019年賽季結束後，他曾在訪問中說過：「再給自己兩年時間。」兩年過去，他的結論是：「有想過是否繼續打，因為剛復操時，狀態下滑了很多。但我再細想，我才25歲，沒有理由不打吧？」

他期望新季進一步加強攻守實力，繼續成長：「我不必顧慮太多，只需做好本份，投進隊友傳來的球。上季三分命中率約5成2、3，今季目標希望提升到6成。防守方面，今季多了球員，可以輪換一下，所以我一落場就用盡全力守。」

崇德飛鷹籃球隊職球員名單

領隊：王德信

副領隊：胡臻霆

副領隊兼教練：鄧耀榮

總教練：鄭學來

教練：李劍明

球員：

奧斯汀 SG/SF

彭懿葭 C

蘇志樂 SG

鍾俊昇 PF/SF

司徒偉傑 C

胡兆智 PG

陸子軒 SG/PF

謝爕雋 PF

呂銘彥 SG

麥嘉榮 SF

楊仲翹PG

韋子才SF

何權晉SF