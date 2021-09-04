C朗抵英氣派強勁！豪言今季捧英超冠軍

葡萄牙球星C朗拿度日前落實回歸曼聯，呢位超級巨星周六(4日)凌晨正式飛抵曼徹斯特，曼聯亦派出總監費查同多位官員去機場迎接，甚至派出一支保安隊，直接由機場護送C朗去市郊一間7房超級豪宅接受5日隔離，畀C朗一家可以邊隔離邊歎世界，而呢位葡萄牙球王亦向隊友表示：「我哋要贏今季英超冠軍！」

據英國《太陽報》報道，C朗為葡萄牙踢完第1場世盃外後，周六凌晨坐私人飛機抵達曼徹斯特，佢嘅家人亦都喺較早時間分途到達，曾經同C朗做隊友嘅曼聯總監費查專登去機場迎接，另外仲有數名曼聯高層以及一支6人保安隊同行，足見「紅魔鬼」對C朗今次回歸嘅重視。

由於C朗抵英後要接受5日隔離，曼聯特別租咗間幾百萬鎊嘅超級豪宅畀佢入住，據報豪宅內有7間房、高科技健身室、泳池、按摩池同桌球室等等，而6人保安隊亦會駐守喺豪宅內進行監察，確保C朗喺下周三(8日)為曼聯復操前一切順利。

《太陽報》消息指，曼聯球員對於C朗回歸非常開心，領隊蘇斯克查透露：「所有球員都好興奮，C朗亦都向隊友傳遞咗一間簡單訊息──『我哋今季要贏英超冠軍』！」曼聯下周六(11日)會喺英超主場迎戰紐卡素，預計C朗會喺呢場為球隊上演第2次「處子戰」。