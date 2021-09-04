失落銅牌未沮喪　何宛淇感恩追夢過程被看見

香港硬地滾球隊周六（4日）在東京殘奧分途出擊兩場4強賽，梁育榮／劉慧茵在BC4級雙人賽4強，以4：2擊敗葡萄牙率先打入決賽，強勢衝金牌！決賽將於今日下午2時20分上演，由香港對世界排名第1的斯洛伐克。

日前贏得個人賽銅牌的梁育榮轉戰BC4級雙人賽續有好表現，小組賽以全勝姿態晉級。周六4強賽對葡萄牙，港隊派出梁育榮夥拍劉慧茵，在首局落後0：1情況下，反勝4：2，成功打入金牌戰。

BC3級4強賽方面，世界排名第2的何宛淇與謝德樺組成的香港隊，以2：5不敵上屆奧運銀牌得主南韓。其後在銅牌戰以0：7不敵希臘，無緣踏上頒獎台。

香港隊首次參加殘奧運BC3雙人賽，最終以第4名完成，何宛淇表示團隊已經盡力，滿意隊友整體發揮：「南韓、希臘都是我們的主要對手，這兩場都是硬仗，雖然最後未能勝出，但我們每一球都好努力去打。人生之中總會遇到好多難關，但只要硬著頭皮努力衝，無論結果如何，都會是一個好好的過程。」

香港首次直播殘奧運賽事，何宛淇感觸地說：「在BC3組別難得可以走到最大的舞台，真的很感動。加上香港第一次有直播，可以讓香港市民感受我們在殘奧運好努力追尋夢想的過程，希望大家可以感受到我們的那份熱血。」

她又鼓勵香港人積極面對人生：「無論你是否需要坐輪椅、身體有困難，唔好驚。人生之中，總有一些事你有能力做得到，無論大小，只要盡力做自己喜歡做的事，才不會浪費你一生所過的日子。大家不妨今晚臨睡之前，花一分鐘好好思考下：如果你只有一日，你有什麼未做、有什麼想做？好好把握餘下的日子，盡力做，這樣才能活好自己的人生。」