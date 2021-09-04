何詩蓓ISL奪分站MVP　狂掃19萬獎金

東京奧運兩面銀牌得主何詩蓓（Siobhan）於國際游泳聯賽（International Swimming League，ISL）第3站賽事，100米自由泳、200米自由泳及50米自由泳連續淘汰賽（Skins Race）收穫2冠1亞，兩日累計4冠1亞，榮膺今站最有價值泳手，勇奪24,750美元（約19.1萬港元）獎金。

Siobhan在100米自由泳以51秒64力壓隊友兼瑞典名將史祖絲當（52秒28）封后，兩人在此項目各贏5次。她其後在強項200米自由泳游出1分52秒82得冠軍，比第2名的Barbora Seemanova快2秒18，為Energy Standard奪得30分。

來到3回合的50米自由泳連續淘汰賽，何詩蓓首回合和史祖絲當「叮噹馬頭」，雙雙游出23秒98，在8名泳手中排首名晉級。第2回合只餘4名泳手，Siobhan以0.22秒僅負史祖絲當得第2。決勝回合，Siobhan表現回落，游出25秒22，1秒之差不敵史祖絲當。

總結兩日賽事，何詩蓓表現神勇，贏得4冠1亞，職業生涯第2次榮膺分站最有價值泳手（MVP），同時勇奪24,750美元獎金（個人項目：10,350美元、接力：1200美元、連續淘汰賽：4,400美元、MVP：8,000美元、團隊額外獎金：800美元）。