港超聯　菁英盃9·18率先開打　維持雙循環

早前與各球會商議後，香港足球總會周六（4日）正式宣布新球季將由「菁英盃」於9月18日掀起序幕，而港超聯將緊隨其後於10月尾展開。

新球季「菁英盃」將由8支港超聯球隊角逐，並維持以雙循環聯賽模式進行，但不設分組。每支參賽球隊於每場賽事的任何時間，必須派出不少於3名於2000年1月1日或以後出生的本地青年球員出賽。

至於開鑼日戲碼方面，揭幕戰將由上屆「菁英盃」冠軍東方龍獅迎戰標準流浪，於下午3時30分假將軍澳運動場舉行。至於第2場賽事則於同日晚上6時假小西灣運動場舉行，由理文硬撼傑志。另外由於會籍等問題仍未解決，由足總出資的香港U23將扼後至10月5日才正式作賽，屆時將面對晉峰。

9月份「菁英盃」賽程如下：

9月18日（六）15 ：30 將軍澳運動場 東方龍獅 對 標準流浪

18 ：00 小西灣運動場 理文 對 傑志

9月19日（日）15 ：30 青衣運動場 港會 對 冠忠南區

9月22日（三）20 ：00 旺角大球場 傑志 對 東方龍獅

9月25日（六）15 ：30 大埔運動場 冠忠南區 對 晉峰

18 ：00 旺角大球場 港會 對 理文

9月26日（日）15 ：30 香港仔運動場 標準流浪 對 傑志

9月28日（二）20 ：00 旺角大球場 理文 對 冠忠南區