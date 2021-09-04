港超聯　菁英盃9·18率先開打　維持雙循環

2021年09月04日 10:20
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    （資料圖片）
    早前與各球會商議後，香港足球總會周六（4日）正式宣布新球季將由「菁英盃」於9月18日掀起序幕，而港超聯將緊隨其後於10月尾展開。
    新球季「菁英盃」將由8支港超聯球隊角逐，並維持以雙循環聯賽模式進行，但不設分組。每支參賽球隊於每場賽事的任何時間，必須派出不少於3名於2000年1月1日或以後出生的本地青年球員出賽。
    至於開鑼日戲碼方面，揭幕戰將由上屆「菁英盃」冠軍東方龍獅迎戰標準流浪，於下午3時30分假將軍澳運動場舉行。至於第2場賽事則於同日晚上6時假小西灣運動場舉行，由理文硬撼傑志。另外由於會籍等問題仍未解決，由足總出資的香港U23將扼後至10月5日才正式作賽，屆時將面對晉峰。
    9月份「菁英盃」賽程如下：
    9月18日（六）15 ：30　將軍澳運動場　東方龍獅　對　標準流浪
    　 18 ：00　小西灣運動場　理文　對　傑志
    9月19日（日）15 ：30　青衣運動場　 港會　對　冠忠南區
    9月22日（三）20 ：00　旺角大球場　傑志　對　東方龍獅
    9月25日（六）15 ：30　大埔運動場　冠忠南區　對　晉峰
    　 18 ：00　旺角大球場　港會　對　理文
    9月26日（日）15 ：30　香港仔運動場　標準流浪　對　傑志
    9月28日（二）20 ：00　旺角大球場　理文　對　冠忠南區