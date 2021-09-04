多國向FIFA投訴　英超球員面臨停賽

由於英國政府規定由「紅色警示」地區返國人士，要喺酒店進行10日隔離，今個國際賽期有唔少國腳都被球會禁止出國，不過據《天空體育》報道，智利、巴拉圭同墨西哥足總，近日向國際足協(FIFA)作出投訴，要求FIFA對一眾違規拒絕接受徵召嘅球員作出停賽處分。

英超球會上月曾發出聯合聲明，話唔會放旗下國腳去「紅色警示」地區比賽，意味大部份美洲、非洲國腳都唔會歸隊，但最終因為得唔到官方支持，只有少數國腳未獲放行，當中就包括近日向FIFA投訴嘅智利、巴拉圭同墨西哥。

據報3個足總要求FIFA執行條例，向拒絕歸隊嘅球員罰停賽5日，意味紐卡素中場米基爾阿米朗(巴拉圭)、狼隊前鋒魯爾占美尼斯(墨西哥)同屈福特後防施亞拉達(智利)都面臨處分。英國《每日郵報》指，英超賽會將同FIFA會面，希望FIFA可以體恤球會情況唔作出處罰。

當球員由「紅色警示」地區返英後，要進行10日隔離，將會錯過2至3場賽事，但如果被FIFA罰停賽5日，球員只會錯過1場比賽，所以有部份球會選擇「兩害取其輕」。