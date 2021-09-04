朱文佳4強擊敗巴西球手坐銀望金

【13：18】東京殘奧運羽毛球短肢組SH6級4強，香港代表朱文佳在落後一局15：21下，連追兩局21：18、21：10，反勝巴西球手Vitor Goncalves Tavares晉級決賽，明日將會迎戰印度球手Krishna Nagar，力爭金牌。

【11：40】羽毛球男單WH2上演矚目大戰，香港「一哥」陳浩源4強局數1：2不敵世界排名第1的南韓名將金正俊，明日將會轉戰銅牌戰。

世界排名第2的陳浩源與金正俊賽前8次交手，分別各贏4次，最近一次為2019年底日本賽決賽，由金正俊取勝。陳浩源2018年打破金正俊長達6年不敗之身，自此兩人多次在國際大賽碰頭，有如「輪椅界的林丹和李宗偉」。

陳浩源開局順暢，率先取得5：0優勢，今屆賽事一局未失的金正俊頻頻出現失誤，香港「一哥」以21：15先拔頭籌。4屆殘疾人羽毛球世錦賽金牌得主南韓金正俊第2局發力，以21：15扳回一局。

決戰局戰況激烈，陳浩源一度迫至8：9，惟其右手疑似抽筋，落後8：13時一度需要接受治療。金正俊把握機會拉開至20：11，陳浩源連救4個賽點，惜以15：21告負，跌落明日的銅牌戰。

陳浩源賽後難掩失望：「第2局被觀眾影響，未能集中精神，到第3局手又有問題。應該是太緊張，平時體能應該不會有這個問題，但奧運會就是個神奇的地方，平時不會出現的都會出現。」

陳浩源又大讚金正俊心理質素極佳，祝願他贏得金牌：「大的的距離不是想像中遠，只是看誰狀態、細節做得更好，他今場好冷靜，輸給他都心悅誠服。他坐上世界第一寶座很長時間， 值得擁有這面金牌。」

這位香港代表明日將轉戰銅牌戰，力爭在第一屆殘奧羽毛球賽贏得獎牌，他表示，「希望大家繼續支持，我會再做好一點，將獎牌贏回來。」