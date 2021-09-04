現年35歲嘅克羅地亞前鋒文迪蘇傑，周五(3日)喺社交網站宣布掛靴，結束長達17年嘅職業球員生涯。文迪蘇傑喺IG發表一封「給年輕文迪蘇傑的信」，透過同自己對話方式表達退役心情，相當感人。

文迪蘇傑貼上一對童裝波鉢，喺信入面表示：「致年輕的文迪蘇傑，當你第1次着上呢對波鉢，你想像唔到呢個足球世界會畀你乜嘢，想像唔到會喺最重要嘅舞台入波、想像唔到會為最重要嘅球會贏取最重要嘅錦標。你以代表克羅地亞為榮，為克羅地亞體育歷史作出貢獻......最後，你最引以為傲嘅係，即使你犧牲好多，但你經歷嘅所有神奇時刻，都會令你嘅付出變得有價值」

文迪蘇傑最後仲留個PS：「如果你喺世界盃有機會對英格蘭，喺第109分鐘一定要做好準備。」克羅地亞喺2018世界盃4強對英格蘭，就係文迪蘇傑喺109分鐘攻入致勝球，帶領球隊歷史性殺入決賽。被譽為「空中霸王」嘅文迪蘇傑，球員生涯踢過禾夫斯堡、拜仁慕尼黑、馬德里體育會、祖雲達斯、AC米蘭等勁旅，贏過歐聯、德甲、意甲等冠軍。