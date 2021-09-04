港超聯　理文東方龍獅友賽　迪高倒戈：唔會回望過去

備戰港超聯開鑼的理文及東方龍獅，周六（4日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行季前熱身賽，結果東方靠米基爾梅開二度，以2比2賽和有洛迪古斯和徐宏傑入球的理文。

東方龍獅今仗有朱偉鈞、林樂賢及亞歷斯祖等球員要參與港隊U23集訓而缺陣，幾位新兵包括米基爾和林柱機齊齊擔正，配合胡晉銘負責坐鎮中場；理文則有顏樂楓和基華尼頓重返大軍，今場倒戈的迪高，則繼續於中場負責組織。

兩支上季聯賽前列分子對碰，開局就遇上滂沱大雨，而雙方球員場上都出現不少埋身肉搏場面，比賽認真程度比得上正式比賽。東方率先入局，靠米基爾射入罰球，火速搶得先機。理文其後作出回應，有洛迪古斯接應基華尼頓傳中，門前輕鬆將皮球送入網窩，追至1比1。完半場前，再有後上的徐宏傑單刀射破葉鴻輝「十指關」，成功反超比數。

下半場雙方陣容都作出不少變動，理文先後換入亞哥斯達、中村祐人、李康廉，以及早前隔離完畢歸隊的金承龍。東方亦派出梁冠聰和馬希偉等後備上陣，其中艾華頓亦首次在季前熱身賽中登場，這支上季聯賽亞軍球隊，亦靠米基爾接應角球頭槌破網，最終以2比2逼和理文。

曾效力東方多年的迪高是日適逢牛一，在熱身賽中面對舊主未有手軟，多次於中場作出勇悍攔截，更一度與對方球員發生口角，為是次拍跳增添不少火藥味。迪高賽後表示現時會專注幫助理文：「好開心自己喺東方踢咗咁多年，但一切已成過去，我依家唔會掛住回首，只會諗住點樣幫理文交出好表現。」

艾華頓上季經歷大傷後，雖然於「亞協盃」分組賽期間堅持上陣，但狀態仍未恢復。今場這位巴西進攻好手，發揮明顯有起色，東方主教練盧比度，賽後表示此子情況正在改善：「佢暫時恢復到7成左右，佢會唔會返到去最佳狀態，我哋依然需要再觀察。」Chino透露3名西班牙外援皆已抵港，並正進行隔離。