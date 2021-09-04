C朗缺陣　般費係時候做葡萄牙主角

周日(5日)凌晨將上演多場國際賽，包括熱身賽卡塔爾對葡萄牙，今場喺中立場匈牙利舉行。由於C朗已經提早返回曼聯報到，無緣今場比賽，不過葡萄牙仍然人才濟濟，包括有C朗嘅紅魔鬼隊友般奴費南迪斯。呢位中場球星以往踢國家隊表現麻麻，被指係因為要遷就C朗，而影響發揮，今場C朗缺陣，般費再冇枷鎖，係時候做番齣好戲。(有線661及601台周日凌晨零時45分直播)

直播表

周六5:00pm 日乙 新潟天鵝 Vs 北九州向日葵

有線662、602台

周六9:00pm 世盃外 芬蘭 Vs 哈薩克

有線664、604台

周六10:00pm 英甲 AFC 溫布頓 Vs 牛津聯

有線662、602台

周日凌晨零時 世盃外 拉脫維亞 Vs 挪威

有線664、604台

周日凌晨零時 世盃外 愛爾蘭 Vs 阿塞拜疆

有線662、602台

周日0:45am 熱身賽 卡塔爾 Vs 葡萄牙

有線661、601台

周日2:45am 世盃外 烏克蘭 Vs 法國

有線662、602台

周日2:45am 世盃外 斯洛伐克 Vs 克羅地亞

有線661、601台

周日2:45am 世盃外 荷蘭 Vs 黑山

有線603台

周日2:45am 世盃外 以色列 Vs 奧地利

有線664、604台

周日2:45am 世盃外 蘇格蘭 Vs 摩爾多瓦

有線665、605台

周日7:30am 美職 奧蘭多城 Vs 哥倫布機員

Now 638

周日8:00am 美職 FC辛辛那提 Vs 國際邁亞密

Now 639

周日8:00am 美職 皇家鹽湖城 Vs FC達拉斯

beIN SPORTS

周日10:00am 美職 聖荷西地震 Vs 科羅拉多急流

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