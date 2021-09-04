梁育榮劉慧茵勇奪奧硬地滾球雙人賽銀牌

東京殘奧硬地滾球BC4級雙人賽，「五朝元老」梁育榮夥拍劉慧茵周六（4日）先在4強以4：2擊敗葡萄牙闖進金牌戰，再以2：3僅負世界排名第1的斯洛伐克，勇奪銀牌。

日前贏得個人賽銅牌的梁育榮轉戰BC4級雙人賽續有好表現，小組賽以全勝姿態晉級。周六4強賽對葡萄牙，港隊派出梁育榮夥拍劉慧茵，在首局落後0：1情況下，反勝4：2，勇闖金牌戰。

決賽迎來衞冕的斯洛伐克，港隊第1局先贏1：0，最終以2：3不敵斯洛伐克，收穫銀牌，為香港代表團今屆第3面獎牌。

世界排名第2的BC4港隊由梁育榮、劉慧茵及黃君恒（後備）組成，除梁育榮之外，其餘兩人從未踏上殘奧頒獎台，36歲的梁育榮今屆殘奧贏得1銅1銀，5屆賽事共得3金2銀1銅，成績驕人。

政務司司長李家超於政務司司長辦公室Facebook專頁讚揚港隊表現出色，指「梁育榮、劉慧茵和黃君恒在混合BC4級雙人賽成功勇奪銀牌，是港隊今屆第三面獎牌，可喜可賀。至於另一港隊代表何宛淇及謝德樺雖然在BC3級雙人賽未能摘牌，但硬仗在前迎難而上，取得第四名佳績。」另外亦替羽毛球代表朱文佳及陳浩源打氣，「我和大家一起集氣支持港隊。」

36歲的梁育榮在今屆賽事贏得兩面獎牌，成為港隊大贏家，他賽後表示銀牌對團隊意義重大：「好開心，總算達成了大家的心願。玩任何運動都要給自己一個目標前進，正如我拿了3金，我今屆都有目標，希望雙打可以贏獎牌。年紀不是問題，只要堅持肯去做，追住夢想，沒有不可能。」

致謝時他一度哽咽：「今次是物理治療師Raymond最後一次跟我們出隊，他一直幫我們很多，而且在人生道路上教曉我們很多。另外多謝香港市民看我們比賽，真的好開心。」

由2008年北京殘奧運奮鬥到2020年東京殘奧運，劉慧茵終於在自己第4屆賽事贏得獎牌，她希望藉此鼓勵傷健人士積極投入社會：「不要『匿埋』，這個世界好大、好闊，還有好多學習的地方。」