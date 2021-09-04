港超聯　傑志理文聯手　為社區送溫暖

紮根香港90載的傑志作為港超聯班霸，除了球場上以出色表現感染球迷之外，場外亦不忘履行社會責任，其中「我包飯，你出餸！」慈善計劃推出至今，一直為專注為弱勢社群提供支援。適逢中秋佳節將至，周六（11日）傑志就派出金東進等4位職球員，並聯同多位友會理文的代表，以及兩軍球迷組成義工隊，到合作社企「厨尊」製作月餅兼包裝愛心飯盒，再將食物和物資送到一眾有需要人士手上。

是日參與活動的傑志職球員代表包括主教練金東進，球員艾里奧、何振廷和安永佳，至於理文方面，則有主教練陳曉明、球員顏樂楓、余緯廉和陳嘉豪，加上兩軍球迷，組成超過20人的義工團隊。眾人先被分成兩組，其中兩軍主教練就負責帶領一班義工製作月餅，而安永佳和顏樂楓，則負責與義工們一起包裝飯盒。新賽季首次領軍的傑志代理主教練金東進，直言過往曾經試過製作港式點心，但「整月餅」對這位南韓人而言絕對是初體驗，聽畢工作人員講解之後，金東進還不時請教身旁的「曉明Sir」，交流整餅心得，最後成果相當似樣。去到製作飯盒環節，已經第二次參與的「阿廷」，對活動絕不陌生，除了指導隊友安永佳之外，亦不忘與一班理文球員分享經驗，務求每個飯盒都能夠「𢳂滿」飯餸之餘，亦能承載義工們的一片心意。

活動地點「厨尊」位處旺角上海街，製作完畢後，樓下等待領取飯盒的人龍，已排到亞皆老街，當中不少是長者和露宿者。義工們合力將飯盒、月餅、以及傑志提前準備的口罩、消毒紙巾等防疫用品，送到派發地點。「慢慢食啊公公婆婆，仲有消毒紙巾送埋畀你。」「光頭」顏樂楓和兩隊主教練和球員，將超過170份飯盒和物資，一一送到有需要人士手中，期間亦不忘向排隊人士送上暖心的祝福。最後一班義工早前製作的月餅已烘培完成，大家亦在完成品面前合照，為活動完美作結。

傑志代理主教金東進，就認為活動對社會有很大幫助，顯示傑志在足球以外，亦不忘關懷社區：「傑志嘅價值唔止限於足球場，社區同其中嘅人群都係非常重要，透過呢啲活動，可以畀到歡笑大家，都係一件好事。」對「阿廷」而言，有過以往的經驗，今次再參與活動自然更加得心應手，他認為在足球以外，能夠以球員身分貢獻社會，意義非凡：「足球員或者球會喺社會嘅重要性，唔係淨係提供娛樂咁簡單，我哋界別做少少，就有凝聚社會嘅效果出到嚟。」

至於「曉明Sir」亦對能夠參與是次活動感到榮幸：「喺社會上，每個人有唔同力量，除咗一個足球隊，每一個喺社會上都有個崗位，好似今日咁，我哋有球員同教練，一起為社會上有需要嘅人士幫手，我都希望日後有更多類似嘅活動。」平時球場上，傑志與理文的交手激烈程度十足，今次活動兩隊職球員則在不同平台，合力為社區出一分力，「曉明Sir」坦言雙方職球員樂在其中，活動期間都放下了以往比賽中的壓力，並笑言日後在賽場再相見，氣氛或者能有所緩和。

為慶祝傑志創會90周年，球隊將於下周六（11日）舉行「Nike 呈獻：傑志90周年挑戰盃」，與對手理文友賽，金東進直言對比賽十分期待，希望無論球員、教練或球迷，都能夠享受一場精彩賽事，並揚言必定會在比賽中力爭佳績。而「曉明Sir」亦不忘感謝傑志的邀請，並對友會周年慶典表示祝賀：「我哋理文成軍時間較短，係比較新嘅球會，得到傑志嘅專注，可以參與呢個比賽係好榮幸。」