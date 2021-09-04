接連硬仗望盡早鎖定勝局　荷蘭搶韁半場掃黑

周日(5日)凌晨世盃外歐洲區G組賽事，荷蘭於主場火併黑山。荷蘭有老帥尹戈爾回朝改革，上輪打和挪威佢老人家已經唔多滿意，加上荷蘭喺呢組接連打硬仗，遇上缺少隊長祖維迪嘅黑山，「橙軍」主場必望先發制人，等班主力有得抖，直取半場主勝。(有線603台周日凌晨2時45分直播)

第3度執教荷蘭嘅尹戈爾，對球員向來要求嚴謹，選兵唔講名氣以狀態行先，可激發將士鬥心。尹戈爾改踢4-3-3陣式，更適合荷蘭球員發揮，久傷初愈嘅中堅華基爾雲迪積克上場對挪威已經復出，中場拍檔韋拿杜姆及法蘭基迪莊亦攻守兼備，咪忘記進攻核心迪比狀態火熱，近8次為荷蘭披甲轟入7球，依家重遇當年發掘佢嘅尹戈爾，師徒拍住上威力驚人。

祖維迪退隊黑山打擊大

G組目前形勢緊湊，土耳其、荷蘭、黑山同挪威4隊只係相差1分，荷蘭主場出擊3分志在必得。事實上黑山雖然喺今屆世盃外表現唔曳，但為球隊攻入3球嘅王牌祖維迪因傷退隊，冇咗呢位「發電機」兼數胡人物，對黑山打擊甚大。

翻查紀錄，荷蘭近7場世盃外取得5勝1和1負，其中5次喺上半場取得領先優勢，非常搶韁，今仗勢必盡早鎖定勝局，等班主力有休息機會，為下仗硬撼土耳其做準備；黑山防線早段唔多集中，近6場世盃外有5次先失波，上場對土耳其就喺30分鐘內連失兩球，半場主勝值博。