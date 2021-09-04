烏克蘭立立亂　法國趁機搶Ｗ

世盃外歐洲區D組烏克蘭周日(5日)凌晨主場鬥法國。烏克蘭「核彈頭」兼精神領袖舒夫真高已辭任領隊職務，現時由看守領隊柏度哥夫帶領，群龍無首下鬥心未明；法國整體實力遠勝烏克蘭，而且「高盧雞」上仗對波斯尼亞失分，今場唔會再大意，佢哋近6次對烏軍獲4勝，簡單要客勝。(有線662及602台周日凌晨2時45分直播)

舒夫真高拒續約軍心散渙

烏克蘭於歐國盃決賽周歷史性殺入8強，外間普遍認為舒夫真高為球隊注入新理念，戰術由防反變為主動壓迫，而且以個人魅力團結隊內不同派系球員，令國家隊持續進步。可惜佢喺8月頭合約期滿後宣布唔續約，令到烏克蘭國家隊陷入混亂，急急腳搵嚟青年軍領隊柏度哥夫擔任看守領隊一職，上仗作客小組實力墊底嘅哈薩克，都只能以2比2和波失分，可見軍心散渙。

上屆世盃盟主法國，今夏歐國盃令人失望，上場世盃外鬥波斯尼亞，亦因右後衞祖利斯古迪粗野飛剷哥拉辛拿斯，直接領紅牌出場，法國接近半場時間少踢一人下，最終賽和對手1比1，不過佢哋現時仍以2勝2和得8分排榜首。為免被同組對手從後趕上，領隊迪甘斯今場必再遣強陣力爭3分，加上近6次鬥烏克蘭獲4勝1和1負，一於「趁你病攞你命」，推介客勝。