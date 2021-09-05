馬迪爾破5年國際賽入球荒　法國和波5場不勝

周日(5日)凌晨世盃外歐洲區D組賽事，衛冕嘅法國表現持續低迷，喺基利安麥巴比缺陣之下，雖然有安東尼馬迪爾打破5年國家隊入球荒，但法國作客只能夠逼和烏克蘭1比1，連同歐國盃已經連續5場賽事不勝，周三(8日)凌晨主場對芬蘭將會係出線關鍵戰。

法國今場轉換進攻組合，基沙文帶住安東尼馬迪爾同京士利高文合組三叉戟，但空有控球權，實際威脅唔大，反而烏克蘭嘅快速反擊更加入肉，完半場前安東尼馬迪爾曾接應保羅普巴妙傳，但係單刀下失機，轉個頭更被烏克蘭嘅沙柏蘭高禁區頂射入，半場落後0比1。

換邊後法國加強攻力，安東尼馬迪爾50分鐘喺門前混戰中抽入，為法國追成1比1平手，呢球亦係呢位曼聯前鋒5年來第1次為法國入波，對上一次已經係2016年9月對意大利嘅熱身賽。法國尾段再有穆沙戴亞比射門中柱唔入，注定未能全取3分。

連埋歐國盃決賽周，法國已經連續5場法定時間內和波，領隊迪甘斯賽後表示：「我哋當然想拎3分，和波對出線形勢冇幫助，但亦都唔係太大打擊，烏克蘭係支好球隊，我哋製造咗機會，但球隊需要更精準嘅走位同配合。」法國目前5戰9分排榜首，但芬蘭踢少2場有5分，下場交鋒會係出線關鍵大戰。